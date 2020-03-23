Evde kal virüsten kurtul

Hayatın normale döndüğü Çin’den Türk halkına seslenen Pan Caigun, “Biz evde kalarak bu virüsü yendik. Türk halkı, Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını dikkate alın ve evden dışarı çıkmayın. Böylelikle siz de bu virüsü yenebilirsiniz” dedi.

Çin'de geçen Aralık ayında başlayarak tüm dünyada hızla yayılan korona virüse karşı, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, tedbirler almaya devam ediyor. Birçok alanda alınan tedbirlerle korona virüse karşı adeta topyekun mücadele başlatıldı. Virüsün yayılmaması için Sağlık Bakanlığı vatandaşları sık sık bilgilendirerek evden çıkmamaları konusunda uyarıyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu aldığı tedbir ve bulunduğu uyarılara bir destek de Aydın'ın Çinli gelini olan Pan Caigun'dan geldi.

'ZOR GÜNLER GEÇİRDİK'

Çine'de yaşayan Volkan Alacaoğlu'nun eşi olan Pan Caigun, bu virüsle ilgili Türk halkına mesaj gönderdi. Şu anda hayatın normale döndüğü Çin'den seslenen Aydınlı gelin Pan Caigun, "Dünyada ilk kez Çin'de görülen bu virüs nedeniyle zor günler geçirdik. Günlerce evimizde kaldık. Hastalığa karşı ülkemiz büyük bir mücadele başlattı. Bu mücadelemiz sonucunda şu anda Çin'de bu hastalık görülmüyor. Hayat normale döndü. Biz bunu evden çıkmayarak başardık. Evde kalarak bu virüsü yendik. Bu hastalığın en önemli noktalarından biri ihtiyaç olmadıkça evden çıkmamak" diye konuştu.





'GÖNÜLDEN İNANIYORUM'

Türk halkına seslenen Caigun, "Çok sevdiğim Türkiye'de bu virüsün görülmesi beni de çok üzdü. Bu noktada virüse karşı Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, önemli tedbirler aldı. Bu tedbirlerin yanı sıra Sağlık Bakanlığı, 'dışarı çıkmayın' uyarısında bulunuyor. Türk halkı, bu çağrıya kulak versin ve kesinlikle evden dışarı çıkmasın. Biz evimizde kalarak bu virüsü yendik. Siz de evde kalarak bu virüsü yenebilirsiniz. Bunun için Sağlık Bakanlığı'nın çağrısına uyun. Eğer evde kalmazsınız ve uyarıları dikkate almazsınız, virüs yayılır. Bu yüzden hem kendiniz hem de aileniz için lütfen dışarı çıkmayın. Bizim gibi Türk halkı da dışarı çıkmayarak bu virüsü yenecek. Buna gönülden inanıyorum" dedi.

Mehmet KAVAS