Galatasaray'da koronavirüs şoku! Abdurrahim Albayrak'ın testi pozitif çıktı

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta Corona virüsü (Covid-19) tespit edildiği ve çiftin tedavi altına alındığı öğrenildi. 65 yaşındaki Abdurrahim Albayrak'ın ilk testi negatif çıkmıştı.

Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıkmıştı.

ALBAYRAK'A İKİNCİ ŞOK!

Albayrak'a ikinci şok haber ise eşinden geldi. Hürriyet'in haberine göre; Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Çift karantina altında ve tedavileri sürdürülüyor.

TÜM FUTBOLCULARA TEST YAPILDI

15 Mart'ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçını stadyumda izleyen, orada teknik heyet ve diğer yöneticilerle de bir araya gelen Abdurrahim Albayrak'ın hemen akabinde hastalanması, kulüpte büyük endişe uyandırdı. Tüm futbolcular ve teknik heyetin kontrolden geçirildi br hiç kimsede virüs tespit edilmediği iddia edildi.