Hakurk’ta 5 PKK’lı terörist öldürüldü

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor" ifadeleri yer aldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda ise operasyon anının görüntülerine yer verildi.