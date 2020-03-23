İçişleri Bakanlığı’ndan valiliklere ek genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan "Sokağa Çıkma Kısıtlaması/ Yasağı Genelgesi"ne ek bir genelgeyi daha gece saat 01.00'da valiliklere gönderdi. Hizmete ihtiyaç duyulacak kamu görevlileri/ kamu hizmeti yürütenler ile eczacılara valilik/ kaymakamlıklar tarafından yasaklama/kısıtlama kararları kapsamında istisnalar getirildi.