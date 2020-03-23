İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüsle mücadele açıklaması

Koronavirüsle mücadele hakkında açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'de ilk vaka tespit edildiği dakikadan itibaren Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Milletimizin de desteği ile ilk andan bugüne kadar aldığımız önemli karalları bu görselde takip edebilirsiniz." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de ilk vaka tespit edildiği dakikadan itibaren Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Milletimizin de desteği ile ilk andan bugüne kadar aldığımız önemli karalları bu görselde takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.