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Haberler Gündem İngiltere’de 18 yaşındaki en genç koronavirüs hastası öldü

’de 18 yaşındaki en genç hastası öldü

İngiltere’de 18 yaşındaki en genç koronavirüs hastası öldü

23.03.2020, 11:56

Ulusal (NHS) tarafından yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki en genç (Covid-19) hastası yaşamını yitirdi.

İngiltere Sağlık Servisi yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, 18 yaşındaki koronavirüs hastasının Coventry Üniversite Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği ifade edildi. Hastanın başka rahatsızlıkları da bulunduğu belirtilirken, İngiltere'de virüs sebebiyle hayatını kaybeden en genç hasta olduğu vurgulandı.

DHA

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