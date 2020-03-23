İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki en genç koronavirüs (Covid-19) hastası yaşamını yitirdi.
İngiltere Sağlık Servisi yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, 18 yaşındaki koronavirüs hastasının Coventry Üniversite Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği ifade edildi. Hastanın başka rahatsızlıkları da bulunduğu belirtilirken, İngiltere'de virüs sebebiyle hayatını kaybeden en genç hasta olduğu vurgulandı.
DHA
İngiltere’de 18 yaşındaki en genç koronavirüs hastası öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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