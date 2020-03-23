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Haberler Gündem İngiltere’de Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti

’de hayatını kaybetti

İngiltere’de Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 23.3.2020

İngiltere'de korona virüs nedeniyle 80 yaşındaki Mustafa Ahmet hayatını kaybetti. Ahmet'in hayatını kaybettiği Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu tarafından açıklandı. Güney Londra'da yaşayan 80 yaşındaki Kıbrıslı Türk Elmaziye Kanlı da tedavi gördüğü Farnborough Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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