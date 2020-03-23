İngiltere’de Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti

İngiltere'de korona virüs nedeniyle 80 yaşındaki Mustafa Ahmet hayatını kaybetti. Ahmet'in hayatını kaybettiği Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu tarafından açıklandı. Güney Londra'da yaşayan 80 yaşındaki Kıbrıslı Türk Elmaziye Kanlı da tedavi gördüğü Farnborough Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
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