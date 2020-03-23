Irak'a hava operasyonu! 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada,"Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor" denildi.
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