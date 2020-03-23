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İyileşen hastaların ciğerleri tehlikede

İyileşen hastaların ciğerleri tehlikede
Giriş Tarihi: 23.3.2020

Çinli araştırmacıların yaptığı araştırmaya göre, iyileşen korona virüs (COVID-19) hastalarının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu. Yakın tarihte yapılan başka bir çalışmada da, Wuhan Üniversitesi Zhongnam Hastanesi'nden bilim insanları 140 korona virüs hastasının akciğer taramasını analiz etti. Buna göre, her bir hastanın akciğerlerinde buzlu cam benzeri yapılar buldular.

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