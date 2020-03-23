Kayıp uzman için aramalar sürüyor

Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor. Aramalarda, insansız hava araçlarından alınan görüntüler de uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Öte yandan, kayıp Güneş'in 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbecilerle çatışırken yaralandığı ve Başkan Erdoğan tarafından 30 Ağustos Resepsiyonu'na davet edildiği öğrenildi.