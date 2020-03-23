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Koronavirüs bugün toplanacak! Herkesin gözü burada

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak! Herkesin gözü burada

23.03.2020, 10:23 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020,11:07

Son dakika haberi... , koronavirüsle ilgili gelişmeleri görüşmek üzere Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

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