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’ndan resmi hesap uyarısı

Sağlık Bakanlığı’ndan resmi hesap uyarısı
Giriş Tarihi: 23.3.2020

Sağlık Bakanlığı, son günlerde Bakan Dr. Fahrettin Koca adına sahte sosyal medya hesapları açıldığını, bu hesaplara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi. Bakan Koca'nın resmi hesapları şunlar: Twitter: Dr. Fahrettin Koca @drfahrettinkoca, https://twitter.com/drfahrettinkoca, Instagram: https://instagram.com/drfahrettinkoca, Facebook: https://www.facebook.com/ sbfahrettinkoca/

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