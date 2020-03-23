Sağlık Bakanlığı, son günlerde Bakan Dr. Fahrettin Koca adına sahte sosyal medya hesapları açıldığını, bu hesaplara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi. Bakan Koca'nın resmi hesapları şunlar: Twitter: Dr. Fahrettin Koca @drfahrettinkoca, https://twitter.com/drfahrettinkoca, Instagram: https://instagram.com/drfahrettinkoca, Facebook: https://www.facebook.com/ sbfahrettinkoca/
Sağlık Bakanlığı’ndan resmi hesap uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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