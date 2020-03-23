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Saldırgana korona önlemi

Saldırgana korona önlemi
Giriş Tarihi: 23.3.2020

İstanbul Maltepe'de bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören annesini görmek isteyen Murat D. karantina uygulanan kata çıkılmasına engel olan 2 güvenlik görevlisini bıçaklamıştı. Murat D, dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli ile onu adliyeye götüren ekipte korona virüse karşı tulum ve koruyucu maske takılı olduğu görüldü.

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