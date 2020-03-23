Saldırgana korona önlemi

İstanbul Maltepe'de bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören annesini görmek isteyen Murat D. karantina uygulanan kata çıkılmasına engel olan 2 güvenlik görevlisini bıçaklamıştı. Murat D, dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli ile onu adliyeye götüren ekipte korona virüse karşı tulum ve koruyucu maske takılı olduğu görüldü.
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