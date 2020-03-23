Son dakika: Bakan Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye, vaka sayısının ise bin 529'a yükseldiğini açıkladı. Gençlere de uyarılarda bulunan Bakan Koca, "Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" dedi.

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama geldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadelerine yer verdi.