Son dakika: Başkan Erdoğan, Katar Emiri Es Sani ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Sani görüşmesinde, yeni tip koronavirüsle mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.