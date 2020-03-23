Son dakika: Başkan Erdoğan, Katar Emiri Es Sani ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Sani görüşmesinde, yeni tip koronavirüsle mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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