  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz

Son dakika: : 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz

23.03.2020, 20:36 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020,20:45

Son dakika... Twitter'dan yaptığı açıklamada, " talebini hızla karşıladık.Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık.Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA