Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık.Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık.Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az."