Söylentilere değil yetkililere güven

Koronavirüs nedeniyle sosyal medyada virüse karşı koruyucu olduğu iddia edilen ilaç ve takviyeler türedi. Vatandaşların bu tarz söylentilere itibar etmemesi gerektiğini söyleyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Virüse karşı koruduğu iddia edilen ilaç, alternatif besin önerileri yapanlara inanmayın. Sadece yetkililere ve 14 kurala dikkat edin” dedi.

TEDBİRLER ARTIYOR

Sağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüsü salgınına karşı tedbirleri artırıyor. Bakanlık virüsün yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulu'nun önerisiyle test sayısını artırdı. Test yapılabilen laboratuvar sayısı genişletilirken Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, fısıltı gazetesi ve sosyal medyaya ateş püskürdü. 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini tüm yurda dağıtılacağını kaydeden Özlü, "Sosyal medya ve fısıltı gazetesi marifetiyle kamuoyunda virüse karşı koruduğu ve tedavi ettiği iddia edilen ilaç, alternatif besinler paylaşan, sirke dahil çeşit çeşit kafadan öneriler yapanlara inanmayın" dedi. BU konuda sanatçıların bile kullanıldığını söyleyen Özlü, "Sosyal medyada 'korona virüsten koruyucu' özelliği olduğu iddia ettiği bir ilaç ismi dolaşmaya başladı.

Vatandaşların kendi başına ilaç arayışına girmeleri ve dışarıdan ekstra gıda tavsiye almaları doğru değil. Doktor onayı olmadan hiç bir ilacı kullanmayın. Lütfen sosyal medya ve fısıltı gazetesi marifetiyle kamuoyunda virüse karşı koruduğu ve tedavi ettiği iddia edilen önerilere kulak asmayın. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri ve 14 kural dışında hiç bir açıklamaya itibar etmeyin" ifadelerini kullandı. TEVFİK

Özlü, "Bize göre bu kendini bilmez kişiler, hem halk sağlığını tehdit ediyor hem de bu süreçte en az virüs kadar tehlikeli olan bir bilgi kirliliğine yol açıyor. Yapılacak tek şey ilk önce 14 kurala harfiyen uymak" dedi.



İyi uyu, iyi beslen mutlaka spor yap

Özlü, "Bilim Kurulu üyesi olarak ben ve tüm arkadaşlarımın tek söylediği şey, iyi uyu, protein ve lifli beslen, spor ve egzersiz yap, mümkün olduğu kadar kendini dışarıdan soyutla ve çıkmak zorunda kalsan bile 1 metre 1.5 metre kuralına uy yeter. Bunlar virüse karşı yapılacak en büyük defanstır" dedi.



Koruyucu ilaç henüz bulunmadı

Pandemi sonrası yapılan denemelerde bazı ilaçların viral yükü azalttığı ve hastalık bulgularını geçirdiğinin gözlendiğini kaydeden Özlü, "Bu nedenle bu ilaçlar COVID-19 tedavisinde kullanılmaya başlandı. Ancak bugüne kadar herhangi bir ilacın virüsten koruyucu etkisi olduğuna dair bir kanıt yoktur. Bu nedenle profilaktik (koruyucu) kullanımı önerilmemektedir" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL