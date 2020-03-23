THY korona virüsü nedeniyle 27 Mart tarihinden itibaren Moskova, Adis Ababa, New York, Washington, Hong Kong noktaları dışında tüm yurt dışı uçuşlarını durduracak. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 21 Mart tarihinden önce yurt dışı, 20 Mart tarihinden önce yurt içi bileti alan vatandaşların bilet değişikliği ya da açığa alma durumunda herhangi bir ek ücret ödemeyeceklerini duyurdu.
THY, yurt dışında sadece 5 noktaya uçacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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