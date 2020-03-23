‘Tüm Türkiye birlikte yeneceğiz’

Korona virüsü salgını nedeniyle hayatın günden güne durma noktasına geldiği Türkiye'de vaka sayısıyla birlikte vatandaşların tedirginliği de artıyor. Tüm görüşmelerini telekonferans ve Skype üzerinden gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tüm belediye birimlerinin 24 saat alarmda olduğunu söyledi. Vatandaşın her türlü sorunda belediyeyi aramalarını isteyen Soyer, "Siz yeter ki evde kalın kurallara uyun ve kendi hijyeninize özen gösterin. İZSU, zabıta, Temizlik ve Sağlık İşleri başta olmak üzere tüm birimler işinin başında" dedi. Karamsar olmadığını da vurgulayan Soyer, "Aklın ve bilimin ışığında biz bu salgını Türkiye olarak yeneceğiz. Yeter ki evde Kal Türkiyem" dedi.

İzmir'de seferlere salgın düzenlemesi

Korona virüsle mücadele gündemi sonucu yolcu sayılarında büyük oranda düşüş yaşanması nedeniyle İzmir'de metro ve tramvay seferleri yeniden düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Metro A.Ş, bu nedenle metro ve tramvayın sefer programlarını yeniden düzenledi. Yeni tarife ikinci bir bildirime kadar geçerli olacak. 22 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlanan yeni sefer tarifesine göre İzmir Metrosu hafta içi 06.00-06.30 saatleri arasında 7,5 dakikada bir; 06.30-20.00 saatleri arasında 5 dakikada bir; 20.00- 00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak. Karşıyaka Tramvayı haftanın her günü 06.00-20.00 saatleri arasında 10 dakikada bir, Konak Tramvayı da 06.00-20.00 saatleri arasında 7,5 dakikada bir sefer yapılacak.

FATİH ŞENDİL