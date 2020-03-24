Bakan Koca'dan sevindiren açıklama: İyileşen vaka sayısı fazla

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’de vakanın görüldüğü 12 Mart’tan bu yana iyileşen hasta sayısının fazla olduğunu açıkladı. Koca, “Çin’den 50 bin hızlı tarama kiti ve yoğun bakım hastalarına kullanılan bir ilacı getirip devreye aldık. Bu ilacın ne kadar etkili olacağını göreceğiz” dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca, özetle şunları söyledi: Korona virüsün dünyada ortaya çıkışının üzerinden 104 gün geçti. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart'ta görüldü. Şüphelilerin takibinde, testlerin hızla yapılmasında, hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında çok titiz davranıyoruz. Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz. Olayları takip etmek yerine artık olasılıkların önünü kesmeye çalışıyoruz.

YAŞLILAR EVDEN ÇIKMASIN

Kaybettiğimiz hastaların hepsi ileri yaşta ve dirençleri zayıftı. Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların virüsten etkilenmemesi konusunda sorumluluk sahibiyiz. Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var. Evlatlarınızın vereceğiniz tavsiyelere ihtiyacı var. Bunu hastayken yapamazsınız. Sizin öğütlerinize ihtiyacımız var ama siz de bir defaya mahsus bu öğüdü kabul edin. Bu günlerde size karşı hassasiyeti yüksek olan yalnız kendi evlatlarınız değil, bütün toplum. Bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek, bu durumu birlikte atlatmak istiyoruz. Evden çıkmanız bir süre kısıtlandırıldı, bu kurala uyun. Korona virüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada örneği yok. Devlet sorumluluk paylaşımı önermeden toplum birçok gereği kendiliğinden yerine getiriyor. STK'lar bu mücadelenin aktörü haline geliyor. Medyamız bilgiyi doğru aktarma konusunda çok dikkatli. Felaket tellallarına toplum olarak prim vermiyoruz. Mücadelemiz canlılık ve enerji kazanıyor. Korkuya teslim olmuş bekleyişin yanlış olduğu yavaş yavaş görülüyor. Sağlık alanına 32 bin yeni personel ekledik. Çalışan sağlık personelimizin ek ödemeleri 3 aylık zaman seviyesinde yüzde 100 olacak. Maske ihracatı durdurulmuştur. Pandemi döneminde istismar etmek isteyen firmaların yurt dışına bağlantılar yaptığını biliyoruz. Önceki gün üretici ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Bu firmaları teker teker çağırarak, günlük ne kadar üretim yapabileceklerini de konuşup anlaşmaya başladık. Farklı davrananlara karşı el koyma dahil birtakım tedbirler olacak.



Yerli solunum cihazında seri üretim

Salgının yayıldığı ülkelerde en fazla eksikliğin solunum cihazı alanında olduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz. Bugün itibariyle Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti geldi ve devreye girdi. Perşembe günü de 300 bin ilave hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve bir milyona kadar kullanmak üzere bağlantı yaptık" dedi.



Biz başka ülkelere benzemeyeceğiz

Türkiye'nin tedbirleri ciddiye almayan ülkelerle kıyaslandığını hatırlatan Koca, "Bu kıyaslama rasyonel değil. Türkiye sağduyulu bir politika izledi. Sosyal psikolojiyi titizlikle dikkate aldı. Hastalığın yayılmasına neden olacak uygulamalardan uzak durdu. Tedbirleri hakim kılarsak başka bir ülkeye benzemeden bu zor günleri aşma fırsatımız var" diye konuştu.



Herkes kendisi için OHAL ilan edebilir

Konuşmasında virüse yakalanıp iyileşen hastalarda olduğunu belirten Koca, şöyle devam etti: "İyileşen vakalarımız var. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı da gün be gün açıklayacağız. İyileşmekte olan hastalarımız da fazla. Bugün itibariyle Çin'de yoğun bakımda hastalara kullanılan bir ilacı da Çin'den getirdik. Çin ile bu mücadeleyi nasıl verdikleri konusunda bilgi paylaşımı yapıyoruz. Sabah gelen ilaç da hastalara bugün itibariyle başlandı. Bu ilacın ne kadar etkili olacağını göreceğiz. Tek tek mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Herkes kendi OHAL'ini ilan edebilir. Bunu illa devletin ilan etmesi gerekmiyor. Herkesin kendi odasında kendisini izole etmesi gerekiyor."