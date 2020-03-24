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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferansta bir araya geldi

Başkan Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferansta bir araya geldi

Başkan Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferansta bir araya geldi

24.03.2020, 22:25

Başkan , üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan başkanlığındaki görüşmeye, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

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