Başkan Erdoğan'dan videolu paylaşım: Mesaimiz devam ediyor..

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı. Erdoğan Milli Eğitim Bakanı Zİya Selçuk ile görüşmesinde okullara tatilin uzatılmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs ile ilgili tedbirleri eşgüdümlü çalışmalarla değerlendirdiklerini bildirdi. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile ilgili yaptığı değerlendirmede, okulların tatilinin uzayıp uzamamasının Bilim Kurulu kararı ile olmasını söyledi. Başkan Erdoğan, 'İşin ehli onlar' ifadelerini kullandı.

Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz. pic.twitter.com/M22GM3vVSD — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 24, 2020

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda fatura ödemeleri ile ilgili konu da değerlendirildi, Erdoğan, "Faturaların ödenmesinin ertelenmesini görüşmek faydalı olabilir. Böyle bir karar alınabilir. Doğal gaz ve elektriğin kapanması durumu olamaz. Devlet sosyal bir devlettir. Bu konuda kararlıyız. Sosyal devlette böyle bir adım atılamaz." dedi.

Yurt dışına mal kaçıranların yaptırıma çarptırılacağını ifade eden Erdoğan şöyle konuştu:

Ürünleri yurt dışına değişik kanallarla kaçıranlara bunun hesabını sorarız. Ülkemizin içinde fahiş fiyatlarla satanlara da bunun hesabını sorarız. Turizmde 14 günde geri ödemesi konusu, Hazine ve Maliye Bakanlığı da, Turizm Bakanlığı da sürekli görüşüyor.