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'ın acı günü

Binali Yıldırım'ın acı günü

24.03.2020, 11:35 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020,11:39

'ın kayınvalidesi 88 yaşında hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi, bugün kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy'deki aile kabristanına defnedilecek.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım (88) vefat etti.

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın annesi Havva Yıldırım'ın cenazesi, bugün kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy'deki aile kabristanına defnedilecek.

AA

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