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Haberler Gündem Bingöl’de Kapan-9 Karer Operasyonu

’de Kapan-9

Bingöl’de Kapan-9 Karer Operasyonu
Giriş Tarihi: 24.3.2020

İçişleri Bakanlığı'nca Bingöl'de 'Kapan-9 Karer Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1020 kişilik personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Kapan' operasyonlarının da başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

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