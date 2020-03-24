İçişleri Bakanlığı'nca Bingöl'de 'Kapan-9 Karer Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1020 kişilik personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Kapan' operasyonlarının da başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.
Bingöl’de Kapan-9 Karer Operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.