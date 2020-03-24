Cezaevlerinde pozitif vaka

Korona virüs salgınına karşı alınacak adli tedbirlerle ilgili 2'nci koordinasyon toplantısı Ankara Hakimevi'nde yaptı. Toplantı sonrası cezaevlerinde salgın riskine arşı alınan önlemleri anlatan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, özellikle 7 milyon metrekarelik açık ve kapalı alanlarda dezenfekte çalışmaları yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Ayrıca ring araçlarımız, servis araçlarımız, denetimli serbestlik bürolarımız dezenfekte edilmiştir. Cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanılmamıştır. Yeni gelen tutuklu ve hükümlülere anında sağlık kontrolü yapılmaktadır. En ufak belirti gösterenler derhal hastaneye sevk edilmektedir. Yurt dışı hikayesi, öyküsü olup olmadığına ilişkin de incelemeler yapılmaktadır. Böyle bir durum varsa kuruma alınmadan izolasyona gönderilmektedir."



Adliyelerde nöbet sistemine geçildi

Adliyelerde ve bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütülebileceği şekilde nöbet sistemine geçildiğini de söyleyen Bakan Gül, "Ayrıca yarından (bugün) itibaren noterlerde de nöbet sistemiyle hizmet verilecektir" dedi. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yapan Gül, "65 yaş üstü vatandaşlarımız tedbirlere dikkat etmeli. Karantina sürelerine uymayanlara cezai yaptırımlar uygulanacak. Bu tedbirler hepimizin sağlığı için" diye konuştu.