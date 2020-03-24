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Haberler Gündem Dünyada ölü sayısı 15 bin 433’e çıktı

ölü sayısı 15 bin 433’e çıktı

Dünyada ölü sayısı 15 bin 433’e çıktı
Giriş Tarihi: 24.3.2020

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 15 bin 433'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 358 bin 803'e yükselirken, 100 bin 645 kişi de tedavi edildi.

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