Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 15 bin 433'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 358 bin 803'e yükselirken, 100 bin 645 kişi de tedavi edildi.
Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 15 bin 433'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 358 bin 803'e yükselirken, 100 bin 645 kişi de tedavi edildi.
Dünyada ölü sayısı 15 bin 433’e çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.