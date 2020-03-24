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Eskı sevgiliden kurşun yağmuru

Eskı sevgiliden kurşun yağmuru
Giriş Tarihi: 24.3.2020
İstanbul Gaziosmanpaşa'da iş yerinden çıktığı sırada eski sevgilisi Cemal Albayrak tarafından yolu kesilerek kurşun yağmuruna tutulan 22 yaşındaki Buse Güler, ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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