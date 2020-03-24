Evde kalanlara oyun önerisi

Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Derneği (EMDR) Travma İyileştirme Grubu Başkanı Psikolog Şenel Karaman, yeni tip korona virüsten korunmak için evlerinden çıkmayan vatandaşlara, aileleriyle geleneksel oyunlar oynamalarını önerdi. Karaman, "Oyun, üzüntü, öfke ve korku gibi bir duygu. Bizi koruyan duygulardan bir tanesi. Amacı da kendimiz olmamızı sağlamak. Oyun anında diğer duygular ortadan kalkar ve kişi rahatlar. Kaygı ile öfkeyle en iyi baş etme yolu aslında oyun oynamak. Evimizde bulunan kişi sayısına göre kulaktan kulağa, kelime oyunları, adam asmaca, isim-şehir oyunu oynayabiliriz" dedi.