Evde kirpi gibi geziyorum

Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı tedbir alan ünlü isimlerden biri de Yıldız Tilbe oldu.
BULAŞIK YIKADIM, EV SÜPÜRDÜM
Tilbe, evde kalma kararına pay-laştığı bir yazı ile dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yayınladığı pay-laşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, korona virüsüne karşı gerekli sosyal izolasyon kural-larına uyum sağlıyor. Gerekli olma-dığı sürede evden dışarı çıkmayan şarkıcı, şu sözleri paylaştı: "İşlerimiz iptal oldu, iyi de oldu. Yıllar sonra bulaşık yıkadım, evi süpürdüm falan filan... Erken uyuyorum, unuttu-ğum şeyler neredeyse... Saçla-rım kirpi gibi geziyorum."
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