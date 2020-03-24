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Haberler Gündem Evde kirpi gibi geziyorum

Evde kirpi gibi geziyorum

Evde kirpi gibi geziyorum
Giriş Tarihi: 24.3.2020

Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı tedbir alan ünlü isimlerden biri de Yıldız Tilbe oldu.

BULAŞIK YIKADIM, EV SÜPÜRDÜM

Tilbe, evde kalma kararına pay-laştığı bir yazı ile dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yayınladığı pay-laşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, korona virüsüne karşı gerekli sosyal izolasyon kural-larına uyum sağlıyor. Gerekli olma-dığı sürede evden dışarı çıkmayan şarkıcı, şu sözleri paylaştı: "İşlerimiz iptal oldu, iyi de oldu. Yıllar sonra bulaşık yıkadım, evi süpürdüm falan filan... Erken uyuyorum, unuttu-ğum şeyler neredeyse... Saçla-rım kirpi gibi geziyorum."

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