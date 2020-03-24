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Haberler Gündem HDP’li 5 belediye başkanı gözaltında

’li 5 belediye başkanı gözaltında

HDP’li 5 belediye başkanı gözaltında
Giriş Tarihi: 24.3.2020

Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ve Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan terör operasyonunda gözaltına alındı. Polis, gözaltına alınan HDP'li başkanların görev yaptığı belediye binalarında arama yaptı. Ekipler, hakkında gözaltı kararı verilen ancak bulunamayan ismi açıklanmayan 1 başkanın yakalanması için de çalışma başlattı.

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