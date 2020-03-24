HDP’li 5 belediye başkanı gözaltında

Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ve Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan terör operasyonunda gözaltına alındı. Polis, gözaltına alınan HDP'li başkanların görev yaptığı belediye binalarında arama yaptı. Ekipler, hakkında gözaltı kararı verilen ancak bulunamayan ismi açıklanmayan 1 başkanın yakalanması için de çalışma başlattı.