İnfaz düzenlemesi son şeklini aldı

Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 3. yargı paketi, Covid-19 salgını nedeniyle hızlandırıldı. Kapasitesi 100 binin üzerine çıkan cezaevlerini boşalmayı sağlamak amacıyla infaz kurumunda kalma süresini indirmeyi hedefleyen düzenlemenin hatları AK Parti'nin ittifak ortağı MHP ve muhalefetle yaptığı görüşmeler sonrası dün itibarıyla netleşti.

DENETİMLİ SERBESTLİK

Düzenleme ile 1 Mart 2020'den önceki suçlarda infaz kurumunda geçirmesi gereken süreden 1/2 oranında indirim yapılacak ve denetimli serbestlik de bir defaya mahsus olmak üzere 3 yıl uygulanacak. Ayrıca yine Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu da kapsam içine alındı. Bu suçu işleyenler de indirimden yararlanacak.

CEZA EVDE ÇEKİLEBİLECEK

Yapılan bir diğer yeni düzenleme ile örgüt lideri olmamak kaydıyla 60 yaşından büyük hasta her mahkum denetimli serbestlikten yararlanacak ve bu kişilere 4 yıl olarak uygulanacak. Evde infaz uygulamasına geçilecek ve yaşlılar ile hamileler cezalarını evlerinde çekebilecek. Pakette daha önce yer alması beklenen terör örgütlerini övme suçuna ilişkin cezaların da temyize götürülmesine olanak sağlayan düzenleme paketten çıkarıldı.



İndirim nasıl hesaplanacak?

Mevcut yasada infaz kurumunda geçirilmesi gereken süreden 2/3 oranında yapılan indirim,1/2'ye yükseltildi.

● Mevcut kanunda 1 yıl olan denetimli serbestlik süresi de 1 Mart 2020'den önceki cezalarda 3 yıl uygulanacak.

● 1 Mart 2020 sonrası suçlarda ise bir kişinin infaz kurumunda geçirmesi gereken süresinin 1/2'si düştükten sonra, geri kalan cezasının 1/5'i denetimli serbestlik olarak düşülecek, 4/5 hapiste kalacak.

● Örneğin 1 Mart 2020 öncesi hüküm almış kişinin infaz kurumunda geçirmesi gereken süre 6 yıl ise cezası önce 3 yıla düşecek, 3 yıl da denetimli serbestlik olduğu için hapisten salınacak. Bu kişi 1 Mart 2020 sonrası hüküm almışsa, 6 yıl yarıya inecek, kalan 3 yılın 1/5'i olan 7 ay 6 gün denetimli serbestlik olarak inecek ve 2 yıl 4 ay 24 gün hapis yatacak. Düzenlemeyle mahkeme kapısından salıverilme olayına son verilmesi de amaçlanıyor.