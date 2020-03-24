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Haberler Gündem İran: ABD virüsle savaşı engelliyor

: virüsle savaşı engelliyor

İran: ABD virüsle savaşı engelliyor
Giriş Tarihi: 24.3.2020

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'yi korona virüs ile mücadeleyi engellemekle suçladı. Zarif, "İran halkı, yasa dışı ABD yaptırımlarının kaldırılması yönünde çağrıda bulunan küresel hükümet ve sivil toplum liderlerinin kampanyasını takdir ediyor. ABD, dinlemiyor, Kovid-19'a karşı küresel mücadeleyi engelliyor. Tek çözüm, ABD'nin toplu cezalandırma yöntemine karşı çıkmaktır" dedi.

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