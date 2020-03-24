İran: ABD virüsle savaşı engelliyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'yi korona virüs ile mücadeleyi engellemekle suçladı. Zarif, "İran halkı, yasa dışı ABD yaptırımlarının kaldırılması yönünde çağrıda bulunan küresel hükümet ve sivil toplum liderlerinin kampanyasını takdir ediyor. ABD, dinlemiyor, Kovid-19'a karşı küresel mücadeleyi engelliyor. Tek çözüm, ABD'nin toplu cezalandırma yöntemine karşı çıkmaktır" dedi.