İzmir Milli Egitim Müdürü Ömer Yahsi: DANIŞMEM yanınızda

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, bu süreçte öğrenci ve velilere yönelik rehberlik hizmetlerini online olarak sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Müdürlük bünyesinde hizmet veren DANIŞ- MEM uygulamasına dikkat çeken Yahşi, "DANIŞMEM tüm dünyanın yaşadığı bu zor günlerde değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimizin yanında. Kendinizi her zamankinden kaygılı hissediyorsanız, evinizde ders çalışmak için gereken gücü kendinizde hissedemiyorsanız bizlere yazabilir, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteği alabilirsiniz" dedi. Ömer Yahşi, "İhtiyacınız olduğunda DANIŞMEM online rehberlik hizmetimiz yanınızda. izmirarge. meb.gov.tr/danismem/ web adresimizde uzman psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimiz, sosyal uzaklaşma döneminde yaşanabilecek sorunlarınız için sizlerin yanında" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK RUTİN OLUŞTURUN

Sosyal uzaklaşma dönemlerinde günlük bir rutin oluşturmak ve bu rutinin sürdürülmesi hem yetişkinlerin hem de çocukların yaşamlarında düzen ve amaç duygusunu korumalarına yardımcı olabilir" diyen Yahşi, tavsiyelerine şöyle devam etti: "Yüz yüze etkileşimler sınırlı olabilir, ancak yakınlarınızla telefon görüşmeleri, görüntülü sohbet ve sosyal medya kaynaklarıyla iletişim kurabilirsiniz. Kendinizi üzgün veya endişeli hissediyorsanız bu duygularınızı benzer durumda olan yakınlarınızla paylaşın. Fiziksel olarak herhangi bir sorununuz yoksa evde egzersiz yapın, yeterince uyuyun, ve olabildiğince sağlıklı beslenin.





VELİLERE 6 UYARI

Öğrenci derse oturmadan mutlaka kahvaltısını yaptırın.

Ders sırasında süt, meyve gibi yiyecekler ikram etmeyin.

Ders odasında asla küçük çocuk olmasın.

Çocuk dersteyken temizlik yapmayın, müzik dinlemeyin.

Çocuğunuzun çok kitap okumasını teşvik edin.

Her zamankinden daha sabırlı, merhametli ve anlayışlı olun.

FATİH ŞENDİL