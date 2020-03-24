İzmir’de yaşlılar için seferberlik

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, korona virüs salgınına karşı risk grubunda bulunan vatandaşlar için seferberlik ilan etti. Neredeyse tüm 65 yaş üstü ve riskli grup-ta yer alan vatandaşların acil ihtiyaçlarını ve yardım talepleri için ekipler kurdu. Vatandaş-lar taleplerini İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 35 - 185 numaralı hattına iletebilecek.



500 LİRALIK MORAL PRİMİ

COVİD-19 salgınına karşı İzmir'de 24 saat teyakkuz hali sürüyor. Salgını en az hasarla atlatmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bazı birimleri 24 saat esasıyla görev yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu birimlerde çalışan personele moral primi ödeneceğini açıkladı. "Haftalardır canını dişine takıp çalışan personelimize gönül borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz" diyen Soyer, Büyükşehir'e bağlı Eşrefpaşa Hastanesi, sahada çalışan dezenfekte ekibi, cenaze işleri ve huzurevi personeline 500 TL moral primi verileceğini duyurdu.