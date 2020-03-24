Karantinadan kaçan kaçana!

Ankara'da zatürre teşhisi konulan Y.Y. (36) Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan testin ardından korona virüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Ancak Y.Y. önceki akşam saatlerinde görevlileri atlatıp, hastaneyi terk etti. Durumu fark eden sağlık çalışanları, polisi aradı. Polis, yaptığı araştırmalar sonunda Y.Y'nin Yenimahalle İnönü Mahallesi'ndeki evine gittiğini tespit etti. AMBULANS ve özel kıyafetlerle adrese gelen sağlık görevlileri, saat 02.30 sıralarında Y.Y'yi yeniden hastaneye götürdü. Hasta, gözetim altına alındı.

DEZENFEKTE ETTİLER

İstanbul'da ise Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantina altında olduğu öne sürülen kadın, hastaneden kaçtı. Kadın, Taksim'de polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis kadının etrafını sararken, karantinadan kaçan kadın olay yerine gelen ambulansla yeniden hastaneye götürüldü. Kadının olay yerinden alınmasının ardından belediye ekipleri kadının temasta bulunduğu bsimit tezgahını dezenfekte ederek temizledi.

Kadın sonunda polis tarafından ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.