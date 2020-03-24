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Kışlalarda 14 gün önlemi alınacak

Kışlalarda 14 gün önlemi alınacak
Giriş Tarihi: 24.3.2020

Milli Savunma Bakanlığı kışlaları salgından korumak için tedbirleri artırdı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirler alındığı belirtildi.

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