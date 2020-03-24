Kışlalarda 14 gün önlemi alınacak

Milli Savunma Bakanlığı kışlaları salgından korumak için tedbirleri artırdı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirler alındığı belirtildi.