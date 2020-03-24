Korona’ya karşı Türk havası

Dünyaca ünlü oyuncu Jensen Ackles karantina günlerini çocuklarıyla geçiriyor. Türk ezgileri eşliğinde dans ederken görülen aile yorum yağmuruna tutuldu. Erkilet Güzeli adlı şarkının melodilerini Türk takipçiler kadar Amerikalılar da beğendi.

Korona virüsü nedeniyle Amerika'da evine kapanan, Supernatural dizisiyle adını duyuran Jensen Ackles, üç çocuğuyla birlikte "Erkilet güzeli" türküsü eşliğinde dans etti.

TEK TEK BASARAKTAN

Daneel Harris Ackles bu videonun çocuklarıyla birlikte yapacak yeni şeyler arayanlara ipucu niteliğinde olduğunu belirterek "Dans dersine ne dersiniz? "diyerek paylaştı. TÜRK takipçileri, Erkilet Güzeli türküsünü tanıyıp paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. Ackles, aynı paylaşımda Cengiz Coşkuner'in Modern Belly Dance (Modern Folk Oyun Havaları) plağını da sergiledi. Türk takipçileri başta olmak üzere birçok hayranı Erkilet Güzeli türküsünü tanıyıp paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. "Tek tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten, gel canım gel aman" kısmı en çok bilinen türkü, Kayseri'nin Erkilet yöresine ait. Ritmi nedeniyle "oyun havası" olarak bilinir. Zaten popülerliğinin sebeplerinden biri de bu.

Aile yaşamıyla hayranlık toplayan oyuncu ve eşi Türk müziğine karşı olan ilgilerini bu yolla gösterdi.