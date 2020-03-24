Manisa'da yolcu otobüslerine koronavirüs denetimi

Manisa'da, İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesinin uygulanmasına yönelik denetimlere başlandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişlerinde bulunan uygulama noktalarında yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Manisa Otobüs Terminali'nde de denetim yapan ekipler, yolcu otobüslerini durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol etti. Ekipler, otobüs şoförlerine hijyen kurallarına uymaları konusunda da ikazlarda bulundu.