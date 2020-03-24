  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem NATO’dan İtalya’ya hasta evreleme sistemi

’dan ’ya hasta evreleme sistemi

NATO’dan İtalya’ya hasta evreleme sistemi
Giriş Tarihi: 24.3.2020

İtalya'da korona virüs kabusu artarken, NATO bünyesindeki Amerikan güçleri bu ülkeye Hasta Evreleme Sistemi gönderdi. Sistem daha çok savaş bölgelerinde kullanılırken, konu ile ilgili açıklama yapan Avrupa'daki ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General Jeff Harrigian, "Doğru ekipmanı güvenli ve zamanında sağladığımızdan emin olmak için İtalyan dostlarımızla çalışıyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

NATO’dan İtalya’ya hasta evreleme sistemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA