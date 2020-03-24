NATO’dan İtalya’ya hasta evreleme sistemi

İtalya'da korona virüs kabusu artarken, NATO bünyesindeki Amerikan güçleri bu ülkeye Hasta Evreleme Sistemi gönderdi. Sistem daha çok savaş bölgelerinde kullanılırken, konu ile ilgili açıklama yapan Avrupa'daki ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General Jeff Harrigian, "Doğru ekipmanı güvenli ve zamanında sağladığımızdan emin olmak için İtalyan dostlarımızla çalışıyoruz" dedi.