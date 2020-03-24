Okulların tatil süresi uzayacak mı? Bakan Ziya Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Selçuk milyonlarca öğrencinin ve ailenin merak ettiği okul tatili süresi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte Ziya Selçuk'un açıklamalarından detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gündeme dair soruları Haber Global'de yanıtladı. Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Adnan Menderes'in idam sahnesinin yayınlanmasının yanlış olduğunu ifade eden Selçuk, "Ders arasında bir etkinlik sırasında oldu. Sanatsal, sportif içerikler konuluyor. Süre dar. Gece yarılarına kadar çalışıldı. İsimlendirmede bir hata olmuş. Ben bu işe Ziya öğretmen olarak bakıyorum. MEB, dünya çapında bir işi neden kötüleştirecek bir şey bilinçli yapsın. Bir yanlışlık oldu. Soruşturma başladı." dedi.

Konunun kasıtlı olup olmadığına dair soruya yanıt veren Selçuk, "Hukuk baksın, konuşuruz. Biz eğitsel bakarız." diye konuştu.

OKULLARIN TATİL SÜRESİ UZAYACAK MI?

Okul tatili ile ilgili soruya da yanıt veren Selçuk, "Hastalık ile ilgili konuşmamız doğru değil. Bilim Kurulu'nun tespitleri önemli. Yarınki toplantıda bir değerlendirme yapılır. Bunun bir veriye dair yapılması önemli." ifadelerini kullandı.

MEB'de virüse yakalanan kimsenin olmadığını söyleyen Selçuk, "Vücut ısılarını ölçüyoruz. Meslek liselerinin maskelerini tek kullanımlık olarak kullanıyor, atıyoruz. Dezenfektanlar her alanda var. Bu süreçte meslek lisesi hayatın içine girdi. Elbise, maske, cihaz, cerrahi maske üretiyoruz. Meslek lisesi yapması gerekeni yapıyor, çok mutluyuz. Duruma bağlı olarak maske kullanıyorum. Genelde dijital ortamda toplanıyoruz. Maske ile toplantı yapıyoruz. Çay servisi falan iptal edilerek yapılıyor toplantılarımız. Çay ocaklarının tamamı kapandı." dedi.

"TÜM SENARYOLAR MASADA"

"Dönemin kapatılacağı bir durum da olabilir." diyen Selçuk, "Biz şikayet makamı değiliz. Çözüm makamıyız" dedi.

Sınıf geçme ile ilgili detayları değerlendiren Selçuk, "İlk dönem ki notları var. İkinci dönemden bazı veriler var. Bunların hepsi masada. Çocukları yerleştirmek için bir sınavı mutlaka yapacağız. Tüm senaryolar masada. Kararları zamanla açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Ziya Selçuk'tan EBA'daki "tartışmalı içerikle" ilgili açıklama