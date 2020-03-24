Resmi Gazete'de yayımlandı! Otopark yönetmeliği ertelendi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 30 Haziran'a ertelendi. Şehircilik Bakanlığı'nca yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı park ve trafik sorunlarının çözümü için otoparklara yönelik yeni düzenlemeye gidilerek binalardaki her konut için bir otopark alanı ayrılması zorunluluğu getirilmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 30 Haziran'a ertelendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı park ve trafik sorunlarının çözümü için otoparklara yönelik yeni düzenlemeye gidilerek binalardaki her konut için bir otopark alanı ayrılması zorunluluğu getirilmişti.