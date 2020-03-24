  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ’nın ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile görüştü

24.03.2020, 19:24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ’nın ile görüştü. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Koca, "Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir araya geldikleri Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar hakkında görüştüklerini belirtti.


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA