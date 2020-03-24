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'koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi

Sağlık Bakanlığı 'koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi

24.03.2020, 09:34 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020,10:26

Son dakika haberine göre , olası vaka tanımına "Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olan ve burun akıntısı olmayan hastalar da koronavirüs şüpheli vakası sayılacak." maddesini ekledi.

Sağlık Bakanlığı corona virüs ile mücadelesini sürdürüyor. Testleri hızlandıran Bakanlık, yeni kararlar da alıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hastalığın belirtisi olarak yeni bir madde eklendi.

Maddeye göre; corona virüs olası vaka tanımına Bakanlık tarafından, "Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olan ve burun akıntısı OLMAYAN hastalar da" corona virüs şüpheli vakası sayılacak.

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