Son dakika: Bakan Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün düzenli olarak sosyal medyadan koronavirüs vaka sayısını duyuruyor. Bakan Koca, yeni paylaşımında son 24 saatteki vaka sayılarını açıkladı. Bakan, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Koca "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." dedi.
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