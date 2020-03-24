  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Bakan Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Bakan Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

24.03.2020, 22:10 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020,22:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün düzenli olarak sosyal medyadan koronavirüs vaka sayısını duyuruyor. , yeni paylaşımında son 24 saatteki vaka sayılarını açıkladı. Bakan, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım İzmir'de otobüslerin kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıması vatandaşları sevindirdi Yatsı ezanının ardından 90 bin camiden dua edildi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Bakan Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA