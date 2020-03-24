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Haberler Gündem Stokçuluk yapan maskeüreticilerine sert uyarı

Stokçuluk yapan maskeüreticilerine sert uyarı

Stokçuluk yapan maskeüreticilerine sert uyarı
Giriş Tarihi: 24.3.2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maske üreticilerinin bir bölümü, depolarında maskeleri tutuyorlar. Önceki gün sabah saat 08.00 itibarıyla Türkiye'deki bütün üreticilere eş zamanlı baskın yaptık. Sağlık Bakanlığımızla söz-leşme yapmaları için onları tekrar uyardık" dedi. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında yeni bir durumla karşı karşıya kalındığını ifade eden ve süreç için-de stokçuluk yapanları sert şekilde uyaran Soylu, "Bas-kınlarda onları akşam 20.00 itibarıyla Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yap-maları için tekrar uyardık. Aksi takdirde elimizde başka yetkiler de var, bu yetki-leri kullanmaktan da hiçbir zaman imti-na etmeyiz. Allah şahit, 10-12 saat daha süreleri var, yarın fabrikalarına el koyarız. Böyle bir yetkimiz var" ifadelerini kullandı. "Evde kalın" çağrısını dikkate almayan vatandaşlar hakkında da idari para cezası uygula-nacağını söyleyen Soylu, toplum sağlığını tehdit etmek suçundan da haklarında dava açılabileceğini belirtti.

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