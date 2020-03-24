Stokçuluk yapan maskeüreticilerine sert uyarı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maske üreticilerinin bir bölümü, depolarında maskeleri tutuyorlar. Önceki gün sabah saat 08.00 itibarıyla Türkiye'deki bütün üreticilere eş zamanlı baskın yaptık. Sağlık Bakanlığımızla söz-leşme yapmaları için onları tekrar uyardık" dedi. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında yeni bir durumla karşı karşıya kalındığını ifade eden ve süreç için-de stokçuluk yapanları sert şekilde uyaran Soylu, "Bas-kınlarda onları akşam 20.00 itibarıyla Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yap-maları için tekrar uyardık. Aksi takdirde elimizde başka yetkiler de var, bu yetki-leri kullanmaktan da hiçbir zaman imti-na etmeyiz. Allah şahit, 10-12 saat daha süreleri var, yarın fabrikalarına el koyarız. Böyle bir yetkimiz var" ifadelerini kullandı. "Evde kalın" çağrısını dikkate almayan vatandaşlar hakkında da idari para cezası uygula-nacağını söyleyen Soylu, toplum sağlığını tehdit etmek suçundan da haklarında dava açılabileceğini belirtti.