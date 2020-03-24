Uzaktan eğitimin ilk dersi Bakan Selçuk’tan

Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında eğitime verilen zorunlu aranın ardından, dün öğrenciler ekran karşısında ‘ders başı’ yaptı. Minikler için 20’şer dakika olarak hazırlanan ders aralarında da eğlenceli animasyonlar yayınlandı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA ve TRT-EBA TV üzerinden uzaktan eğitim başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul üzerinden ilköğretim öğrencileri ve TRT-EBA TV üzerinden lise öğrencilerine seslenerek, uzaktan eğitimin ilk dersini verdi. Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

ÇÖZÜMLERİMİZ VAR

Ben Milli Eğitim Bakanı olmaktan önce bir eğitim bilimciyim, öğretmenim; ben de babayım, hatta büyük babayım. Çocuk nasıl öğrenir, koşullar, imkânlar nasıl olmalıdır, hepsi bilgimizde, tecrübeli bilim insanlarıyla çalışıyoruz. Bu süreci yönetirken her türlü senaryoyu dikkate alıyor ve hepsi için çözümler üretiyoruz. Mevcut ve olabilecek her tabloya alternatif çözümlerimiz var. YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz bilsinler ki sınavda okuldayken gördüğünüz konular sorulacak.

DERSLERİ SIKI TAKİP EDİN

Ancak siz lütfen derslerinizi televizyondan ve EBA üzerinden sıkı takip edin. Önceki konular orada da yer alacak. Bu süreci kendi yol haritanızı gözden geçirmek ve eksiklerinizi tamamlamak için bir fırsat gibi düşünebilirsiniz. 11 ve 12. sınıftaki öğrencilerimiz EBA içerisinde yer alan Akademik Destek modülü var. Önce hedefini paylaşıyorsun. O da hedefine ulaşman için sana bir yol haritası belirliyor. İstersen sıfırdan konuları dinleyerek çalış, istersen eksiklerini soru çözüp konu anlatımlı videolara giderek tamamla, ya da ben tamamım diyorsan sadece soru çözerek ilerle.