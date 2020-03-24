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ardından 90 bin camiden dua edildi

Yatsı ezanının ardından 90 bin camiden dua edildi

24.03.2020, 21:16 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020,21:26

Koronavirüsle mücadele kapsamında bitimiyle 90 bin camiden aynı anda dua okundu. Dua, minarelerden vatandaşlara 3 kez okundu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yatsı ezanının bitimiyle 90 bin camiden aynı anda dua okundu. Dua, minarelerden vatandaşlara 3 kez okundu.

DUALAR 2 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Yeni tip korona virüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle cemaatle namaza izin verilmeyen camilerde dün okunan yatsı namazının ardından dua edildi.

Ezanın bitmesinin hemen ardından minarelerden yükselen duaya o an şehir merkezlerinde, köylerde bulunan vatandaşlar ve esnaflar ile evlerinde ezanı dinleyen vatandaşlar hep bir ağızdan amin dedi.

Ezanın hemen ardından minarelerden 2 kez tekrarlanan dua şu şekilde: "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun. Amin"

İŞTE OKUNAN DUA

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