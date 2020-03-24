Yazlıklara gelmeyin çağrıları artıyor

Korona virüs salgını nedeniyle okulların tatil edilip, uzaktan eğitim sürecinin başlaması ile birlikte yazlıkları olan vatandaşlar yaşadıkları büyükşehirleri terk ederek başta Bodrum, Çeşme, Bozcaada, Gökçeada, Ayvalık, Datça, Fethiye ve Kaş gibi bölgelere akın etmeye başladı. Birkaç gün önce Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tatil beldesine gelmek isteyenlere "Bodrum'a gelmeyin. Burada sadece 17 yoğun bakım ünitesi yatağımız var, şu anda bile yeterli olmuyor" diyerek vatandaşları uyardı. Ardından Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da bir uyarıda bulunarak, "Yazın güzelliklerini hep birlikte sağlıkla ve keyifle yaşamak için Çeşme'ye gelmeyin. Zorunlu olmadıkça seyahat etmekten kaçınalım" açıklaması yaptı.

KARABURUN DA EKLENDİ

Bodrum ve Çeşme'nin ardından Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da vatandaşlara 'evinizde kalın' çağrısı geldi. Erdoğan, "Devlet Hastanemiz sadece 10 yatak kapasiteli, yoğun bakım yatağımız ve enfeksiyon uzmanımız yok. Karaburun'a gelmeyin" dedi.

METİN BURMALI