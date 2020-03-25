Adnan Menderes’in idam görüntülerine soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin ilk gününde eski Başbakan Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun ortaokul öğrencilerine izletilmesi ile ilgili soruşturma başlattı. Uzaktan eğitimin ilk gününde EBA TV üzerinden ortaokul öğrencilerine, Adnan Menderes'in idam sehpasına götürülmesi ve idamına ilişkin görüntülerinden oluşan animasyon izletildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ekibiyle büyük bir gayret göstererek çalıştıklarını, söz konusu etkinlik görüntülerini güvendiği için denetleme ihtiyacı duymadığı ekibin hazırladığını belirtti.

SELÇUK'TAN JET TALİMAT

Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum. Okullarımızdaki içeriklere gösterdiğimiz hassasiyeti, yayınlara da göstereceğiz" dedi. Selçuk, animasyonun hazırlanmasında ve yayınlanmasında sorumluluğu olanlar hakkında soruşturma talimatını verdiğini de belirtti. Ayrıca, uzaktan eğitim ders içeriklerinin kontrol sürecinde bundan sonra daha hassas inceleme yapılması yönünde tedbirler alındığı bildirildi.

EBA TV üzerinden yayınlanan idam görüntüsü ortaokul öğrencilerine izletildi.