Bakan Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayıları artık dijital ortamdan açıklanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarının takibiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "Özellikle her gün vaka sonuçlarını bildirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte bütün detayları dijital ortam her gün güncelleyerek paylaşacağız." dedi.

Ankara'da saat 13.30'da başlayan 'eğitim' konulu Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Yeni tip korona virüsün (Covid-19) eğitim üzerindeki etkilerini açıklayan Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan'a kadar uzatılacağını açıkladı.

"SOSYAL HAYAT ASGARİYE İNDİRİLMELİ"

Koronavirüsle ilgili uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Gaziantep, Erzurum, Konya, İzmir, Kahramanmaraş, Eskişehir, Edirne, Sinop... aziz milettim şehir şehir ev ev Türkiye... Bu virüs dünyayı tehdit ediyor. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. O da yakalanmamak. Corona virüs karşısında ise biz irade sahibiyiz. Dışarı çıkıp çıkmamak konusunda irade sahibiyiz. Verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek bireylere bağlıdır. Devlet burada yaptırım uygulayan kılavuzdur. Hiçbir hekim virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz. İnsan sayısının arttığı her ortam riskin arttığı ortamdır. Sevgili gençler risk altına giriyorsunuz. Belki hasta olmuyorsunuz ama taşıyıcı oluyorsunuz. Hastalığa hatta daha büyük acılara aracılık etmeyin. Yaşı büyük olanlara ise, virüs yaş ayırımı yapmıyor. Dikkatli olmalısınız. Sosyal hayatını asgari düzeye indirmelisiniz. Telefon sohbetlerinizi daha uzun tutabilirsiniz. Çocuklarımız için ise artık oyunları evde oynuyoruz, dışarı çıkmak yok. Bir misafir gelirse sarılmak yok. Sevgimizi saygımızı uzaktan gösteriyoruz.

Türkiye Geneli Koronavirüs Tablosu'na göre vaka sayısı 1872, yoğun bakım hasta sayısı 136, entübe hasta sayısı 102, iyileşen kişi 26.

''EĞİTİME VERİLEN ARA UZATILACAK''

Corona virüs nedeniyle okullarımız tatile girdi yönünde algı yanlıştır. Biz sadece ara verdik. Eğitim bir süreliğine internet üzerinden veriliyor. Uygulamayı lütfen tatil olarak görmeyin. Eğitime verilen ara uzatılacak.

TÜRKİYE'DE VAKA BİLGİLERE DİJİTAL ORTAMA YANSIYACAK

Özellikle her gün vaka sonuçlarını bildirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte bütün detayları dijital ortam her gün güncelleyerek paylaşacağız.

2 HASTA İYİLEŞEREK TABURCU EDİLDİ

Özellikle erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. 65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu. Toplam 26 hastamız iyileşti.

EĞİTİME 30 NİSAN'A KADAR ARA VERİLDİ

Okullara verilen aranın uzatıldığını açıklayan Ziya Selçuk, ''Televizyon yoluyla bir uzaktan eğitime başladık. Uzaktan eğitim kısmı dışında da telafi çalışmaları başayacak. Telafinin ne zaman nasıl olağı da Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda olacak. Eğitimde elbette kayıplar olacak.Biz her türlü senaryoya da hazırız. Önümüzdeki ara sürecini 30 Nisan tarihine kadar uzattık." dedi.

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